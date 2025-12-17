La lista dei nomi dei giocatori che potrebbero sostituire Denzel Dumfries si è arricchita con un nuovo giocatore che si è piazzato subito in pole. L’Inter ha messo gli occhi sul giocatore del Genoa, Brooke Norton-Cuffy, rivelazione del Grifone 2025. Il calciomercato Inter gennaio 2026 potrebbe portare il nuovo Dumfries.

Calciomercato Inter, accelerata per Norton-Cuffy

Oggi, il nome in cima alla lista di Marotta e Ausilio, per sostituire Denzel Dumfries, è quello di Norton-Cuffy. L’infortunio dell’olandese, costretto a operarsi e a fermarsi per circa tre mesi, spinge i nerazzurri a trovare sul mercato una soluzione immediata e pronta all’uso, già a gennaio. La seconda parte del campionato sarà dura e ricca di impegni, servono rinforzi.

La prima opzione, in realtà, sarebbe stata, Marco Palestra, giocatore di enormi prospettive, perfetto nel ruolo, adatto alle esigenze di Chivu. Il giocatore è di proprietà dell’Atalanta, società con cui, l’estate scorsa, l’Inter è rimasta non in gran rapporti dopo l’affare-non affare Lookman. Ad oggi, Norton-Cuffy, considerando le prestazioni di quest’anno con il Grifone, ha convinto tutta la dirigenza nerazzurra, Chivu compreso, e sembrerebbe rappresentare il profilo ideale per riempire bene la fascia destra. Il Genoa non lo cede a meno di 20 milioni, un investimento che, a gennaio, sarebbe notevole e su cui l’Inter dovrà ragionare bene, ma allo stesso tempo è necessario dare una accelerata alla possibile trattativa, la fascia è un piena emergenza.