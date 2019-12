Calciomercato Inter, obiettivo Vidal: “Ci pensa il mio procuratore”

Vidal-Inter si farà?

L’Inter crede nello scudetto, lottare con la Juve è possibile ma servono rinforzi. Puntellare una rosa un pò corta per puntare al sogno scudetto. L’obiettivo numero 1 è Arturo Vidal, l’ex Juve ora al Barcellona l’elemento individuato da Conte e dalla dirigenza interista per tentare l’assalto al titolo. Non facile convincere il Barcellona, più facile ottenere il si dal giocatore.

Queste le parole di Vidal riportate da mediaset: “Spero di poter restare a lungo in Europa. Sono vicino ai 100 gol e sono molto soddisfatto . Il mio ruolo a Barcellona? Non sono io che decido se giocare o no, lo fa l’allenatore, però la gente vede e questo mi permette di rimanere tranquillo. Continuerò a sfruttare ogni opportunità e a giocare, che è la cosa che più mi piace. Spero di alzare i trofei che ci attendono”.