Calciomercato Inter, occhi in Serie A per il dopo Lukaku | Di chi si tratta

Calciomercato Inter, piace Hojlund

La rottura con Romelu Lukaku, obiettivo primario per l’attacco nerazzurro, consumatasi nelle ultime ventiquattro ore, rimette l’Inter alla ricerca di nuove idee per il rinforzare il reparto offensivo. Dunque, la società nerazzurra riprende a guardarsi intorno e, secondo quanto riportato da giornalista Alfredo Pedullà, avrebbe individuato Rasmus Hojlund, attaccante classe 2003 dell’Atalanta, come principale soluzione. Tuttavia, per arrivare all’attaccante danese, bisogna far fronte all’ingente richiesta del club bergamasco, intorno ai 60 milioni di euro – troppo per le casse nerazzurre – e alla concorrenza del Manchester United, destinazione a lui gradita.

Calciomercato Inter, le soluzioni per l’attacco

Il secondo attaccante individuato, soluzione leggermente più economica, ma sempre intorno ai 40-45 milioni di euro, sarebbe Balogun, classe 2001 di proprietà dell’Arsenal, reduce da una grande stagione al Reims. Nelle ultime ore sono spuntate diverse soluzioni, anche a costi ridotti, quali: Alvaro Morata, seguito da Roma, Milan e sul quale potrebbe esserci un inserimento della Juventus, Taremi, dal Porto su cui c’è un forte interessamento dei rossoneri, e Gianluca Scamacca, che, però, aspetta la Roma.