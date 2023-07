Calciomercato Juventus, Lukaku arriva solo a una condizione | Ecco quale

In casa Juventus hanno fatto clamore le tante parole dette su Lukaku, che clamorosamente ha aperto ai bianconeri, con l’Inter che ha deciso di interrompere le trattative con il calciatore belga e il Chelsea. E allora ecco che i bianconeri avrebbero la strada spianata per arrivare al calciatore, anche se devono sbloccarsi diverse cose.

Calciomercato Juventus, Vlahovic sblocca Lukaku

E proprio di questo ha parlato Orazio Accomando, tramite Twitter: “Situazione #Lukaku: l’#Inter ha detto stop, lo ha fatto comunicandolo prima al giocatore e poi al #Chelsea. Con la #Juventus c’è stato un contatto forte ma la strategia da Torino è chiara: non arriva nessuno se non parte nessuno. Su #Vlahovic il #Psg insiste, ma anche qui il suo arrivo è legato all’addio di #Mbappe. Il serbo si allena al massimo, concentrato sulla stagione in bianconero, in attesa di sviluppi. Per Lukaku la Juve non è l’unica opzione”, ha scritto il giornalista di DAZN.