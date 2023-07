Calciomercato Juventus, Giuntoli punta Zaniolo | L’ex Roma vuole tornare

Sono sempre più ricche di colpi di scena le trattative che stanno caratterizzando questo calciomercato estivo, con i club italiani che cercano le migliori soluzioni in base alle proprie disponibilità economiche. La Juventus è una delle più movimentate a riguardo, con l’arrivo dell’ex Napoli Cristiano Giuntoli che sembra aver dato una scossa positiva.

Calciomercato Juventus, Zaniolo vuole tornare in Italia

A riferire la notizia è Calciomercato.com, per il quale Nicolò Zaniolo starebbe aspettando un’offerta dalla Juventus, la quale sta a sua volta valutando ogni opzione. Il classe 1999 non gradirebbe destinazioni saudite, ragion per cui per lui si prospetta un’estate lunga, con molti possibili colpi di scena sullo sfondo. Al Galatasaray Zaniolo ha giocato 10 partite di Super Lig, segnando 5 reti.