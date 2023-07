Calciomercato Juventus, doppia idea per la difesa: sarà rivoluzione

La Juventus ha come obbiettivo ricostruire la difesa. Dopo le esclusioni di Bonucci e Alex Sandro che dovrebbero lasciare Torino, i bianconeri stanno valutando due profili di prospettiva per il reparto arretrato. Nel caso dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile anche Bremer potrebbe fare le valigie.

I due nomi sul taccuino di Giuntoli

Il nuovo ds bianconero si è messo in mostra a Napoli per la sua capacità di scovare talenti nascosti. La prima idea porta a Konstantinos Mavropanos, difensore dello Stoccarda che sta facendo molto bene in Germania. L’altro nome, invece, riguarda Armel Bella-Kotchap, classe 2001 fresco di retrocessione in Championship con la maglia del Southampton.