Napoli, in partenza per Dimaro: assente Lozano

Inizia il precampionato del Napoli Campione d’Italia e oggi, come di consueto, la partenza verso il primo ritiro a Dimaro-Folgarida. In Trentino gli azzurri si prepareranno in vista dell’inizio della stagione 2023/2024, dove daranno il tutto e per tutto per difendere il titolo di Campioni d’Italia.

Napoli, spicca l’assenza di Lozano: il motivo

La squadra si è riunita allo Stadio Diego Armando Maradona, proprio dove appena un mese fa alzava al cielo il tanto desiderato scudetto. Presenti giocatori rientrati dai prestiti, altri provenienti dalla Primavera e tanti altri protagonisti dell’ultima stagione. Assente inizialmente Hirving Lozano, non era nel bus che è partito da Fuorigrotta, ma sarà regolarmente con la squadra dal primissimo giorno di ritiro a Dimaro. La squadra poco dopo le 16 salirà a bordo dell’aereo che li porterà a Verona e da lì il viaggio verso la Val di Sole, dove sono attesi nella prima serata.