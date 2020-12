Calciomercato, Pjanic scontento: torna in Italia

Il bosniaco è scontento della situazione che sta vivendo a Barcellona. Può tornare in Serie A

In campionato il Barcellona occupa la 9^ posizione a quota 14 punti, mentre in Champions League è riuscita a qualificarsi per gli ottavi di finale. Una stagione al momento abbastanza deludente per gli uomini di Koeman e questo sta causando malumore tra i giocatori. Secondo ‘Agipronews.it’ tra i giocatori infelici c’è anche Miralem Pjanic, approdato in Spagna via Juventus nell’ultima sessione di mercato. Come riferito dal portale per i betting analyst di Sisal Matchpoint Pjanic potrebbe tornare in Italia. Infatti è stata aperta una scommessa sul suo ritorno in Serie A già a gennaio e la favorita non è la Juventus ma bensì l’Inter che è quotata a 6.00. In questa stagione l’ex calciatore bianconero è stato molto presente nelle sfide di Champions League mentre in campionato ha giocato appena 170’. Tornerà in Italia?