Calciomercato Inter, Pogba obiettivo concreto: il progetto di Marotta

Calciomercato Inter Pogba obiettivo concreto

Tra i tanti dubbi che questo fase storica mette nelle teste e nei corpi dei tifosi c’è almeno una certezza. Il prossimo calciomercato sarà ancora all’insegna della sfida Juventus-Inter. “È fatale che i due club si scontrino su quasi tutti i terreni di mercato, siano essi

obiettivi reali o anche solo azioni di disturbo. E’ stato così per Kulusevski, è così – neppure

troppo sottotraccia – per Chiesa”. Lo rivela con dovizia di particolari l’edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Inter Pogba il progetto di Marotta

E non c’è da stupirsi se nelle lista della due società compaia anche il Polpo Paul Pogba. Il francese, sottolinea la Gazzetta, non è mai uscito dai radar bianconeri. Ma si aspetta la dell’Inter. Antonio Conte vuole portare in nerazzurro una sua creatura, quella con la quale

ha vinto due scudetti. “L’Inter ha bisogno di un colpo top a centrocampo. L’ha messo

in preventivo, non è bastato Eriksen e non sono sufficienti Sensi e Barella” Pogba è pertanto il profilo tecnico ideale. La controindicazione principale al momento è quella dell’ingaggio, 15 milioni di sterline, quasi 17. Però Pogba ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2021 e il Manchester vuole venderlo in estate per non perderlo a parametro zero; il decreto crescita della scorsa estate favorisce l’arrivo in Italia degli stranieri, tassazione al 50%, e soprattutto Steven Zhang vuole accorciare di netto la distanza dalla Vecchia Signora. Serve un colpo, è il colpo è il Polpo. Il progetto di Marotta prevede un costo del cartellino di circa 50 milioni di euro con ingaggio di 12 milioni di euro. L’operazione verrà finanziata con la cessione di Lautaro Martinez che a sua volta sarà sostituito da Timo Werner.