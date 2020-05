Calciomercato Inter Werner apre

“Il Bayern Monaco è un grande club, non c’è bisogno neanche di dirlo e Flick ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Ma se dovessi cambiare squadra, preferirei un trasferimento all’estero rispetto al Bayern“. L’attaccante del Lipsia, Timo Werner, si esprime così in merito al suo futuro. Il tedesco, classe 1996, è appetito da diversi top club europei tra cui, soprattutto, l’Inter.

“Affrontare una nuova sfida in un altro campionato mi attirerebbe un po’ di più rispetto a cambiare club in Bundesliga -aggiunge Werner alla ‘Bild’-. Devo sentirmi importante in una squadra, per questo motivo all’epoca ho scelto il Lipsia e su queste basi sceglierò la mia prossima squadra, quella che mi trasmetterà queste sensazioni”.