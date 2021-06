Il calciomercato Inter inizia a prendere quota in vista dell'apertura. Zanetti è in prima linea per portare ad Appiano Gentile il difensore argentino Tagliafico, attualmente in forza all'Ajax.

Calciomercato Inter

La società nerazzurra continua a muoversi su mercato, nelle ultime ore è spuntato un forte interesse per il giocatore argentino ma con cittadinanza italiana Tagliafico. Il 28enne dell’Ajax potrebbe arrivare presto a Milano.

Calciomercato Inter, per Tagliafico si muove Zanetti

Nicolas Tagliafico è stato di nuovo accostato all’Inter, non è la prima volta che la società ha mostrato interesse. Non è mai stata trovata l’intesa definitiva, anche se questa volta potrebbe essere la volta giusta. Con l’apertura sempre più vicina della prossima finestra di mercato, per la fascia sinistra della squadra l’idea è quella dell’argentino. La notizia è stata riportata dai media argentini.

Il pressing finale per aggiudicarsi il difensore è stato avviato con contatti diretti tra la dirigenza interista, Javier Zanetti in particolare, e l’entourage del giocatore. Tagliafico è sotto contratto con gli olandesi fino al 30 giugno 2023, non sarà semplice portarlo via dall’Olanda. La stagione scorsa il giocatore ha disputato 25 partite con la maglia dell’Ajax ed è attualmente valutato circa 15 milioni di euro dal club olandese. L’Inter lo monitora già da molti mesi, è diventato l’alternativa a Emerson Palmieri per la corsia mancina, ma visto la difficoltà di raggiungere il giocatore del Chelsea, l’Inter non perde tempo e si fionda sull’argentino.