Lazio-Sarri, è fatta

L’intesa tra la Lazio e Maurizio Sarri sembra fatta, mancherebbe soltanto il comunicato ufficiale della società biancoceleste. Ieri sembrava essere fallito l’accordo, e Sarri avvicinato dal Tottenham, ma non è così: le ore di attesa sono servite solo a chiarire gli ultimi dettagli.

Lazio-Sarri, gli ultimi dettagli per l’accordo con il toscano

Al momento si attendono soltanto firma e annunci ufficiali. Negli ultimi giorni sono stati messi a punto tutti gli approfondimenti tra le due parti, le quali hanno parlato anche dello staff del toscano.

Anche l’accordo economico è stato trovato, il contratto sarà biennale con eventuale opzione per il terzo anno, tutto dipenderà anche dai risultati che otterrà l’ex Napoli e Juventus. Per il “Comandante” verranno versati 3 milioni di euro o poco più (forse 3,3 milioni), più i soliti bonus legati ai piazzamenti in Europa League, Champions e scudetto. La Lazio ha fortemente voluto Maurizio Sarri, per questo ha provato ad accontentarlo, rispondendo praticamente a tutto. I silenzi degli ultimi giorni non preoccupo dunque.

Infine lo staff del tecnico toscano. A Formello non si inserirà soltanto Sarri, al seguito dovrebbero esserci, Giovanni Martusciello, vice dai tempi dell’Empoli. Il ruolo di assistente tecnico andrà a Marco Ianni. Quello di preparatore atletico a Davide Ranzato. Si aggiungerà anche un preparatore dei portieri. A Formello c’è ancora Adalberto Grigioni, una colonna e un maestro. Si attende soltanto l’annuncio ufficiale che darà il via al nuovo progetto.