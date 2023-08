Calciomercato Inter, pronto il piano B se salta Tomiyasu

Gli addii di Skriniar e D’Ambrosio pesano e non poco sulle spalle dell‘Inter, soprattutto perché i nerazzurri per ora hanno acquistato un solo difensore, ovvero Yann Bisseck. I nerazzurri sono dunque alla ricerca di un difensore, e secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’idea di acquisire Mehri Demiral non è ancora tramontata, anche se l’inserimento dell’Atalanta nella trattativa per Gianluca Scamacca rischia di complicare le cose e rendere più difficile l’operazione.

Calciomercato Inter, la strategia dei nerazzurri per la difesa

Tuttavia, il principale obiettivo per la difesa dell’Inter non è il giocatore turco, ma il giapponese Takehiro Tomiyasu, ex difensore del Bologna e attuale giocatore dell’Arsenal. Al momento, i Gunners non sembrano disposti ad aprire alla cessione in prestito di Tomiyasu, anche se non lo considerano incedibile e sono interessati a fare cassa. Di conseguenza, un’idea dal passato è tornata a farsi strada, e riguarda Trevoh Chalobah, il quale era già stato cercato in precedenza dall’Inter. Il 24enne non ha intenzione di trascorrere una stagione in panchina al Chelsea, quindi potrebbe essere una possibile opzione per rinforzare la difesa dell’Inter.