Calciomercato Inter, pronto un quadriennale per Zielinski. E se a gennaio esce Sanchez..

Aspettando la prima del nuovo anno, in casa Inter si continua a ragionare per quanto riguarda il mercato visto che i nerazzurri sono doppiamente impegnati sia sul fronte acquisti che su quello delle cessioni. E proprio due partenze possono sbloccare acquisti futuri: “Oggi atterrerà a Milano Tajon Buchanan, che nella giornata di domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto fino al 2028 con l’Inter. L’esterno canadese guadagnerà 1,6 milioni a stagione; mentre nelle casse del Bruges finiranno 7 milioni più bonus. In uscita si registrano diversi interessamenti per Alexis Sanchez: El Niño Maravilla ha mercato in Arabia Saudita, Turchia e Brasile, ma vorrebbe restare in nerazzurro”, riporta il Giornale”.

Calciomercato Inter, tre cessioni in vista: ecco chi può arrivare

E poi ancora: “Dovesse partire, Marotta e Ausilio prenderebbero un altro attaccante anche se non va escluso che possa arrivare comunque un rinforzo offensivo. Intanto per la prossima Piotr Zielinski, in scadenza col Napoli: pronto per il polacco un triennale con opzione per il quarto anno da 4,5 milioni a stagione. Il classe 1994 prenderà il posto in rosa dei vari Sensi e Klaassen che sono al passo d’addio; mentre Agoumè è vicino al Siviglia in prestito con diritto di riscatto”, aggiunge il quotidiano di Milano.