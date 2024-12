Radu è ai margini del progetto di Simone Inzaghi all’Inter, il contratto è in scadenza a Giugno e così il portiere rumeno potrebbe decidere di lasciare Milano. Secondo quanto riportato da Digisport, l’ex capitano della U21 Rumena, potrebbe andare a Palermo in Serie B per affiancare Desplanches.

Radu ha due possibilità per lasciare l’Inter, o rinnovare con i nerazzurri ed andare via in prestito, oppure rescindere ed essere un free agent.