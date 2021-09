Parla il fratello di Raspadori: “Giacomo all’Inter? Le voci girano..”

Il giocatore del Sassuolo è sempre sotto osservazione dalla dirigenza nerazzurra che vorrebbe il calciatore per giugno.

Giacomo Raspadori è uno degli ultimi talenti italiani targato Sassuolo. Il giocatore, che ha vinto gli ultimi Europei con la maglia della Nazionale di Mancini è andato a segno nell’ultima partita dell’Italia contro la Lituania terminata per 5 reti a 0.

Il calciatore del Sassuolo che insieme a Berardi e Scamacca fa parte della Nazionale sta trovando sempre di più continuità nel club come accaduto nell’ultima parte di campionato dello scorso anno. Il calciatore piace a molti club soprattutto in Italia.

Inter, si pensa al mercato a giugno

La dirigenza dell’Inter è sempre a caccia di un quarto attaccante che possa ricoprire il doppio ruolo di prima e seconda punta. Raspadori, che piace anche a Milan è considerato l’uomo giusto per l’attacco. Queste le parole del fratello del giocatore all’edizione bolognese de La Repubblica: “Siamo arrivati insieme nella Primavera del Sassuolo ma lui è più bravo. Anche mentalmente è sempre stato più pronto di me e non si accontenta mai. Futuro all’Inter? Ah i giornali, mai letto uno. Ma le voci girano, il calcio è così. Vedremo, io conosco il valore di mio fratello”