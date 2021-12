Calciomercato Inter, riavviati i contatti per il bomber: è lui il vero obiettivo

L’Inter continua la sua marcia spedita in campionato, dopo la vittoria ottenuta anche contro il Torino di Ivan Juric a San Siro infatti i nerazzurri allungano la loro striscia di risultati positivi dando un segnale forte alle inseguitrici e concludendo nel migliore dei modi un 2021 semplicemente straordinario.

Parallelamente il lavoro societario continua ed in vista dell’apertura del mercato invernale, l’ad Beppe Marotta studia le mosse giuste da attuare per rinforzare la rosa meneghina, diversi nomi sono stati accostati al ‘biscione’ nei giorni scorsi ma uno in particolare stuzzica le idee dell’ex dirigente juventino: Andrea Scamacca del Sassuolo.

Il centravanti italiano dopo una partenza non delle migliori, sta venendo fuori alla grande avendo siglato 6 reti in 18 presenze (non tutte da titolare) e guadagnandosi le attenzioni di diversi top club italiani e non solo.

La valutazione del classe ’99 è di quelle importanti, come d’altronde il Sassuolo ci ha abituato in questi anni con i suoi gioielli: superiore ai 30 milioni di Euro, circa 10 in più rispetto al valore di mercato relativo allo scorso anno dell’ex Genoa, seguito da Marotta già ai tempi del Grifone.

La trattativa non è semplice, ma l’Inter ha i fari puntati sulla promessa del calcio italiano e Carnevali (ad del club neroverde) qualche settimana fa in un’intervista aveva sottolineato ironicamente il ‘due di picche’ ricevuto dal dirigente nerazzurro dopo le info sullo stesso Scamacca ed il suo compagno di reparto Raspadori; l’interesse però è concreto ed il tempo ci dirà come si evolverà la situazione.