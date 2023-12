In casa Inter sono previsti i rinnovi contrattuali di alcuni giocatori. Come reso noto da Gazzetta.it, il prossimo giocatore ad apportare una firma per prolungare il proprio contratto sarà Henrikh Mkhitaryan. I contatti con l’entourage del trequartista armeno sono quotidiani e il rinnovo arriverebbe la prossima settimana e si dovrà stabilire se il contratto che attualmente è in scadenza a giugno sarà annuale o biennale. Anche Federico Dimarco è sulla pista del prolungamento contrattuale.

Inter | Gli ingaggi di Mkhitaryan e di Dimarco

Mkhitaryan, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, continuerà a percepire all’incirca 3.9 milioni di euro netti a stagione. Anche Dimarco dovrebbe arrivare a guadagnare la stessa somma; vedrà un raddoppiamento del proprio ingaggio. Per il terzino nerazzurro si parla di oltre quatto milioni di parte fissa più bonus; tale contratto durerà fino al 2028, e un anno dopo l’altro sarà sempre più oneroso, anche nella propria parte fissa.