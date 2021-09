Calciomercato Inter, rinnovo Brozovic: le richieste del croato

Brozovic, le richieste per il rinnovo

Continuano incessanti le trattative per il rinnovo di Marcelo Brozovic in casa nerazzurra, il talento croato sta dimostrando tutto il suo valore anche in questa prima parte della stagione, per questo il suo entourage richiede una cifra che tocca i 6 milioni a stagione fino al 2025.

Il contratto del regista nerazzurro scadrà il prossimo giugno, ed intorno all’ex Dinamo Zagabria sono sempre più insistenti gli interessamenti del Tottenham e del Barcelona.

La volontà del club nerazzurro è quella di non perdere a parametro zero il tassello fondamentale della zona nevralgica del campo, già nelle prossime ore sono previsti incontri tra lo staff del croato e la dirigenza dell’Inter per cercare di capire se l’attuale stipendio di circa 4,2 milioni avrà possibilità di salire fino alle richieste del centrocampista

La trattativa per ora non sembrerebbe essere in dirittura d’arrivo date anche le condizioni economiche del club che già in estate, date le cessioni importanti di Hakimi e Lukaku aveva fatto intendere come di necessità si dovrà fare virtù, ovvero bisognerà capire fino a quale punto si potrà spingere sulla possibilità di aumentare determinati ingaggi e se di conseguenza si potrà garantire a Brozovic lo stipendio richiesto.