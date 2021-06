Calciomercato Inter, rinnovo inaspettato per Young

Calciomercato Inter

L’arrivo di Simone Inzaghi a Milano ha portato anche a cambi sul mercato. Young, il difensore inglese, era vicino all’addio già da diversi mesi, ma qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>

Calciomercato Inter, Young vicino al rinnovo

Un cambiamento di rotta inaspettato per il futuro di Ashley Young, importante potrebbe essere anche la spinta dei compagni di squadra: la volontà del gruppo è infatti quella di avere con sé il giocatore ex Manchester United almeno per un’altra stagione. Il giocatore era molto vicino all’Aston Villa nelle ultime settimane. Un ritorno alle origini per l’inglese classe 1985.

A quanto pare non è un desiderio soltanto del team nerazzurro, anche lo stesso neo allenatore ha dato l’ok per un nuovo anno insieme ad Appiano Gentile. Inzaghi ha fatto sapere di voler puntare sull’esterno inglese classe 1985. Quindi sia Club che allenatore e compagni di squadra: tutta l’Inter vuole tenersi stretto Ashley Young. Il giocatore deciderà a breve se continuare nel progetto interista con Inzaghi oppure di fare nuove esperienze.