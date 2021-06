Calciomercato Roma, manca solo l’annuncio: è fatta per Xhaka

La Roma è vicina al colpaccio, secondo le ultime indiscrezioni manca soltanto la firma per Granit Xhaka. Il giocatore, molto desiderato da Mourinho a breve arriverà in capitale

Calciomercato Roma

A Roma si lavora duramente e incessantemente per mettere su l’organiche che tra meno di un mese inizierà la preparazione per la prossima stagione. A più di un mese dall’annuncio ufficiale dell’arrivo di José Mourinho come nuovo allenatore dei giallorossi, sta per essere annunciato anche il primo colpo di calciomercato.

Calciomercato Roma, manca solo la firma per Xhaka

Tra le conferme della rosa attuale c’è stato il rinnovo del contratto a Mkhitaryan, un passo davvero importante nella costruzione di una squadra competitiva. Intanto si avvicina un nuovo arrivo in capitale molto desiderato dallo Special One.

Intanto che José Mourinho ha spoilerato la data del ritiro della Roma su Instagram, mostrando due foto in cui si allena preparandosi per il “6 luglio”. Ebbene il prossimo 6 luglio tra i calciatori di proprietà della Roma ci sarà ormai quasi certamente il centrocampista Granit Xhaka, come conferma anche il giornalista Adrian Otíeno. La società sta trattando con il giocatore già da un po’ di settimane e oramai è fatta, mancherebbe soltanto la firma e gli ultimi dettagli. Già ieri c’erano stati degli indizi in questo senso.