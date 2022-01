Calciomercato Inter, scambio e soldi per Calhanoglu: pronti a chiudere

Calhanoglu sotto la guida di Simone Inzaghi è esploso completamente e le sue prestazioni non sono passate inosservate anche in Europa. Il trequartista turco vanta tantissimi estimatori in Germania essendo cresciuto calcisticamente nell’Amburgo e nel Bayer Leverkusen.

LEGGI ANCHE:

Tra le squadre interessate a lui c’è il Borussia Dortmund che pur di averlo potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Raphael Guerreiro, esterno mancino che potrebbe sostituire Ivan Perisic. Calhanoglu è valutato non meno di 35 milioni e l’Inter per privarsi di lui, oltre a Guerreiro chiede un conguaglio economico.