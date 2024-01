Calciomercato Inter, se parte Sanchez rientra Carboni | La situazione

Come ha ribadito più volte l’amministratore delegato Marotta, l’Inter non ha intenzione di attingere alla batteria degli attaccanti. Nonostante la conferma davanti alle telecamere, secondo Tuttosport il futuro di Alexis Sánchez, che nella prima parte della stagione nerazzurra non ha quasi visto il campo e ha fatto poche giocate decisive, è ancora tutto da definire.

Calciomercato Inter, Sanchez e le voci su un possibile approdo in Arabia

Nelle prossime ore i nerazzurri voleranno in Arabia per la Supercoppa, ma al ritorno sarà tempo di scelte. In primo luogo, visto che continuano a circolare voci di contratti di alto valore da parte del campionato saudita, Sanchez potrebbe iniziare a guardarsi intorno nel caso in cui ci sarebbe poco spazio per lui nella competizione. Anche per questo non è da scartare l’ipotesi di un rientro anticipato alla base di Carboni con sei mesi d’anticipo sui programmi.