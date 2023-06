Calciomercato Inter, sempre più vicino il centrocampista | Ecco di chi si tratta

Mulattieri la chiave per Frattesi

Calciomercato Inter, si avvicina Frattesi

L’Inter è deciso a rinforzare il proprio centrocampo. Il nome di Davide Frattesi, tra i più caldi, non è una novità in orbita nerazzurra. Tuttavia, il prezzo molto alto, circa 40 milioni secondo quanto richiesto da Carnevali, potrebbe rappresentare un ostacolo. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra sembra aver trovato la soluzione e prepara l’offerta ai neroverdi.

Calciomercato Inter, pronta l’offerta al Sassuolo

L’Inter non parteciperà all’asta per il calciatore. La dirigenza nerazzurra avrebbe trovato una soluzione per superare la concorrenza, preparando l’offerta di 23-24 milioni a cui si aggiunge il cartellino di Samuele Mulattieri, già seguito dai neroverdi. I nerazzurri, favoriti nella corsa al centrocampista preparano l’affondo conclusivo.