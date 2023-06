Moggi svela: “Inter, bene Frattesi. Non capisco le critiche ad Allegri, Liverpool forte su Osimhen”

Intervistato da Tuttomercatoweb, l’ex dg della Juventus, Luciano Moggi, ha parlato di tanti tra cui quello della Juventus.

Moggi: “Il Milan è intenzionato solo a vendere”

Queste le parole dell’ex dirigente bianconero: “Il Milan è una cosa strana: c’è stata una litigata tra la proprietà e Maldini che voleva la squadra buona mentre quelli vogliono vendere. Hanno dato via Tonali, il giocatore migliore: a loro importa vendere”.

Operazione da 80 milioni più bonus. Come si fa a dire di no?

“Nella vita bisogna essere abili a vendere quelli che interessano meno. A vendere quelli forti sono tutti bravi. Però poi se vedi quelli più forti la squadra è quella che è. Vendere Tonali è la cosa peggiore che potesse capitare”.

Prima l’addio di Maldini, poi la cessione di Tonali…

“E Maldini è andato via proprio per questo. L’anno scorso hanno vinto il campionato con ragazzetti che nessuno conosceva. L’attività del dirigente non è soltanto quella di fare la squadra, vendere o comprare… ma ciò che conta di più è quando si presenta nello spogliatoio per spiegare i programmi. E se non hai il carisma ti ridono dietro. Fare il dirigente non è vendere solo e comprare. Forlani è meglio che stia a Londra, Moncada non lo conosco. Però fare lo scouting è un’altra cosa rispetto al direttore sportivo”.

E l’Inter?

“Marotta è il più bravo. Adesso prende pure Frattesi, se lo prendi come centrocampista però non capisci niente di calcio…. La sua attività è quella di fare andare verso il gol, ma da qui a dire che è un centrocampista ce ne corre. All’Inter può fare comodo come alternativa a Mkhitaryan e viceversa”.

Alla Juve arriverà Giuntoli…

“Con Giuntoli non ci ho ancora capito niente. Al momento attuale è al Napoli. Comunque l’operazione Milik è interessante, anziché sette è costato cinque milioni e credo possa essere utile per una squadra da quinto o sesto posto. Oggi la Juve è dedita alle cessioni, poi magari prenderà qualcuno. Sicuramente verrà fuori una squadra decente”.

Allegri è al centro di tante critiche.

“Ha ancora due anni, ma probabilmente Juve e non è gradito. I tifosi lo schifano ed è tutto esagerato: non fa giocare bene la squadra ma con i dieci punti sarebbe stato terzo in classifica. Però lui non si deprime, va avanti come un carro armato. Che la squadra non giochi bene lo vedo, ma ha comunque fatto i punti”.

Il Napoli potrebbe cedere molti pezzi pregiati.

“Il Liverpool è in pressing per Osimhen. Ci sarà sicuramente qualche problema. Poi andrà via anche Kim. Spalletti aveva litigato l’anno scorso con De Laurentiis per la casa, nonostante la vittoria alcuni se ne stanno andando probabilmente perché non sopportano il clima”.