Calciomercato Juventus, ecco quando arriva Weah | I dettagli

La Juventus, dopo la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League per via della penalizzazione inflittagli, sta preparando la prossima stagione: il primo acquisto è quello di Arkadiusz Milik, il quale ha forzato la mano con il Marsiglia per tornare in bianconero. Dopo il ritorno del polacco, vicinissimo un altro colpo per la Vecchia Signora

Juventus, atteso Weah per visite mediche e firma

Un altro colpo è vicino per la Juventus: per Timothy Weah siamo ai dettagli. Il classe 2000 prenderà il posto di Juan Cuadrado che non ha rinnovato con la Vecchia Signora: l’americano sarà pagato 10 milioni di euro più 2 di bonus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attuale calciatore del Lille arriverà a Torino mercoledì 28 giugno per effettuare le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Vecchia Signora fino al 2028.