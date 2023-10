Visto l’infortunio di Arnautovic, in casa Inter si torna a guardare all’attacco considerato che gli uomini del momento, e per giunta intoccabili sono Thuram e Lautaro Martinez. E in casa Inter si è tornati a parlare di un vecchia conoscenza dell’attacco, quel Taremi conteso anche dal Milan.

Calciomercato Inter, tutto su Taremi

“C’è una voce che arriva dal Portogallo su un’Inter che sarebbe sempre interessata a Taremi e che potrebbe provare a gennaio per un acquisto low cost per l’iraniano, che è in scadenza e che è uno di quei giocatori che saranno liberi a zero che l’Inter sta seguendo, insieme a quel Tiago Djalò, che non ha ancora recuperato dalla rottura del legamento crociato, ma che rimane un obiettivo”. Questo il punto fatto da Marco Barzaghi, giornalista di Mediaset, sul suo canale Youtube.