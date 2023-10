Opinionista di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex calciatore dell’Inter, è tornato a parlare della maturazione di Lautaro Martinez.

Queste le sue parole: “Lautaro Martinez è cresciuto tantissimo, una leadership inaspettata per me. Invece ora parla di famiglia, è diventato papà, ha maggiori responsabilità fuori dal campo e si è per questo trasformato in campo. C’erano in passato momenti bui in cui si intristiva, nei momenti difficili non era nemmeno positivo per la squadra, ma adesso non li ha più e ha fatto un salto di qualità. Lautaro però non fa reparto da solo come Osimhen, ma ha bisogno della squadra”.

Bergomi: “Lautaro ha bisogno della squadra”

E su un possibile confronto con Osimhen, l’ex difensore ha risposto così: “Victor ha una caratteristica che Lautaro non ha, fa reparto da solo, gli basta una palla buttata lunga e lui ci arriva. L’argentino invece ha bisogno della squadra”.

E su Lukaku l’ex Inter dice ancora la Roma: “Se ha fatto dimenticare già Lukaku? Dimenticare è difficile, è stato determinante e quanto lo è anche ora nella Roma, ha segnato anche questa sera in EL, e non l’ultimo dei quattro gol ma il primo, questo gli va riconosciuto. Sicuramente ci si dimentica più facilmente rispetto a prima, da tutte e due le parti, società e giocatore. Thuram ha avuto avvio convincente? Questo è vero”.