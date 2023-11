In casa Inter, si continua a pensare al mercato visto che da sempre Marotta e Ausilio sono ben vigili sui possibili affari da regalare ad Inzaghi. E mentre l’Inter continua a primeggiare in Italia e in Europa Marotta studia possibili affari per il futuro. E proprio di questo ha parlato Gianluca Longari nel suo editoriale su Sportitalia.

Calciomercato Inter, occhi su Ouèdraogo

Questo il punto fatto dal giornalista: “Non è un mistero che il Milan stia lavorando con fiducia e qualità nella rincorsa al diciassettenne Assan Ouédraogo dello Schalke. Se i rossoneri sono ben posizionati, possiamo però aggiungere che la concorrenza non manchi di certo e trovi sponda anche sul fronte della nostra serie A.

L’Inter la squadra più attiva nell’apprezzamento nei confronti del classe 2006, che nelle ultime settimane è stato osservato anche da club da sempre molto attenti allo scouting come Lipsia, Arsenal e le onnipresenti Barcellona e Real Madrid. Presto per dire se il derby scudetto troverà radici anche nell’ambito del calciomercato, ma gli ingredienti perché possa accadere non mancano di certo”.