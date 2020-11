Calciomercato, Inter su Malinovskyi ? Le parole dell’agente

Nelle ultime settimane il nome di Ruslan Malinovskyi è stato più volte accostato all’Inter. L’ucraino sta facendo grandi cose con l’Atalanta e questo gli ha permesso di catturare l’attenzione dei top club. Sull’interessamento dei nerazzurri ha parlato l’agente Serebrennikov

Arrivato in Italia nell’estate del 2019, in poco tempo Ruslan Malinovskyi è riuscito a stregare molti addetti ai lavori. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e da quando veste la maglia dell’Atalanta ha totalizzato 53 presenze, 9 gol e 9 assist. L’impressione è che il classe ’93 può solo ancora crescere.

Nell’ultimo periodo, il suo nome è stato accostato all’Inter. La dirigenza nerazzurra sta riflettendo sull’ucraino in caso di cessione di Eriksen. A riguardo, ai microfoni di calciomercato.it, ha parlato l’agente di Malinovskyi: “L’Inter è senz’altro un grande club, ma dell’interesse nei confronti di Ruslan l’ho appreso dai giornali. Adesso deve pensare solo al campo e alla sua esperienza con l’Atalanta. A gennaio potrebbe partire in caso di un’offerta importante? Il calcio è business, quindi non si può escludere nulla, ma ci tengo a dire che fa già parte di un progetto molto valido nonché di una società organizzata e di spessore”.