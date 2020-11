Calciomercato Inter, Svanberg nel mirino: il piano di Marotta

Un altro giovane profilo è finito nel mirino di Ausilio e Marotta. Il nome nuovo arriva direttamente dal Bologna, ecco chi sta seguendo con molta attenzione la dirigenza nerazzurra

Un Inter sempre più proiettata al futuro e il nome nuovo che è finito nel taccuino di Ausilio e Marotta ne è una conferma. Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, i dirigenti nerazzurri stanno seguendo con molta attenzione l’evoluzione e la crescita di Mattias Svanberg. Il centrocampista svedese del Bologna sta trovando più spazio rispetto alla passata stagione e Sinisa Mihajlovic sembra voler puntare su di lui.

Il nazionale svedese può essere un vero jolly. Di piede destro, Svanberg può giocare come centrocampista centrale, mezzala, trequartista oppure anche come esterno in un classico 4-4-2. Il classe ’99, nonostante la giovane età, è un giocatore fisicamente strutturato e dimostra di avere buon capacità nel tiro dalla distanza e nei dribbling. Utilissimo anche in fase di ripiegamento.