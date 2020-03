Calciomercato Inter ecco Tonali e Castrovilli

Calciomercato Inter Castrovilli Tonali | L’Inter del futuro dovrà avere una spina dorsale italiana. E’ il progetto a cui stanno lavorando Conte Zhang e Marotta per la prossima Inter. I nerazzurri hanno iniziato già l’anno scorso con gli acquisti di Barella e Sensi: il cagliaritano si è preso subito il centrocampo e diventato il punto di riferimento della mediana. Il classe 97 è costato circa 40 milioni ma è entrato subito nel cuore dei tifosi per la sua generosità e anche per i 3 goal segnati in stagione. Sensi ha iniziato alla grande e le sue qualità subito sono apparse davanti agli occhi dei supporter

Mercato Inter, assalto ai due gioielli azzurri

Ma l’ex Sassuolo si infortunò contro la Juve e da lì è iniziata la sua agonia. Il suo riscatto, circa 20 milioni, non è sicuro ma crediamo alla fine che resterà in nerazzurro. Nel prossimo mercato estivo l’Inter si contenderà altri 2 giovani talenti azzurri: Tonali e Castrovilli. Il bresciano è più propenso ad accettare la corte juventini ma Marotta cercherà di convincerlo fino alla fine. Per Castrovilli ci sono anche Napoli e Roma sulle sue tracce ma anche lì ci vorranno circa 40 milioni per convincere Commisso che vuole costruire una Fiorentina vincente. A Firenze c’è anche Chiesa ma li le offerte dovranno salire di molto.