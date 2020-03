Calciomercato Juventus, assalto finale a Tonali

Calciomercato Juventus Tonali | Come riporta l’edizione oggi in edicola di Tuttosport la Juventus alla fine dell’emergenza coronavirus si metterà in moto per sferrare l’assalto finale a Sandro Tonali. Il giovane azzurro possiede qualità che s’abbinano perfettamente all’idea di centrocampo immaginato dalla mente della dirigenza della Juventus. Classe 2000, personalità mostrata sul campo, fisico possente e ancora da completare, abile tecnicamente, è italiano, “il che non guasta nell’ottica di una mediana che dovrà avere qualità, dinamismo e potenzialmente parlare meno lingue diverse possibili, con

gli italiani, oppure chi gioca, o ha giocato, in Italia tipo Paul Pogba”.

Mercato Juventus, i dettagli della trattativa

Oltre all’aspetto anagrafico, sottolinea il quotidiano sportivo torinese, emerge con nettezza il lato contrattuale del progetto. “Conti alla mano Sami Khedira compirà 33 anni il 4 aprile, il suo legame con i bianconeri scade il 30 giugno 2021 e l’ingaggio parte da una base di 6 milioni di euro netti. Miralem Pjanic il 2 di aprile festeggerà 30 anni, il suo accordo con la Juve scade il 30 giugno 2023 e l’ingaggio si aggira sui 6,5 milioni netti più i premi“. Partiranno. E andranno rimpiazzati al massimo livello per questo l’operazione Tonali (unita a quella Pogba) è ritenuta decisiva per la Vecchia Signora edizione 2020-2021. Massimo Cellino per la mezzala del Brescia chiede 50 milioni cache a meno che non si convinca dell’opportunità di godersi una contropartita tecnica in rampa di lancio dalle giovanili juventine. L’affare si farà. Il reparto sarà completato dalla promozione definitiva di Bentancurt come volante dello scacchiere con Ramsey e Rabiot stratosferici rincalzi.