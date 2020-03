Calciomercato Juventus Pogba: cattive notizie per i bianconeri. Raiola torna a trattare con lo United

Calciomercato Pogba Juventus, si raffredda la pista | Le possibilità di vedere Pogba abbandonare lo United nel corso della prossima finestra di mercato? Fino ad oggi erano veramente molte. L’acquisto di Bruno Fernandes e la serie di risultati positivi inanellati dai Red Devils ha ridato però speranza per lo United di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. A questo si aggiunge inoltre la notizia odierna: Mino Raiola, l’agente del Polpo, è tornato a parlare e a trattare il rinnovo del suo assistito con il vicepresidente del Manchester United, Woodward.

Scadenza del contratto ed opzione di prolungamento

Il contratto del francese è in scadenza nel 2021 ma all’interno del contratto è stata inserita la possibilità per il Manchester di prolungare automaticamente per un altro anno. Il problema dell’opzione risiede nella volontà del giocatore, non totalmente convinto di voler proseguire la sua avventura in Premier League. La tregua che si sta ora delineando tra Raiola e Woodward potrebbe portare importanti novità in orbita permanenza United o almeno placare l’agente italo-olandese dal continuare a fomentare il possibile addio del centrocampista. Potrebbe essere inoltre intenzione del Manchester United cercare di calmare le insistenti voci di mercato su Pogba con lo scopo di massimizzarne la cessione. Lo United vorrebbe infatti incassare non meno di 100milioni di sterline ed il Real Madrid e la Juventus sono molto interessate all’affare.

I segnali di Raiola e Pogba

Nei giorni scorsi Raiola ha parlato di calciomercato in orbita madrilena con l’ipotesi suggestiva di portare un suo campione presto al Real Madrid. Pochi giorni dopo, in un video su Instagram, Pogba è comparso con la maglia della Juventus durante degli allenamenti casalinghi. Ufficialmente come sostegno al suo amico Matuidi Positivo al Coronavirus ma tra le righe in molti hanno visto un chiaro messaggio d’amore per i bianconeri.

Gli scenari sono dunque vari. Il ritrovato contatto con la dirigenza United raffredda le ipotesi di calciomercato su Pogba. Rimangono alla finestra Juventus e Real Madrid pronte a sfidarsi per accaparrarsi il campione.