Calciomercato Inter Traore nome nuovo per la fascia

Notizie importanti arrivano alla nostra direzione. Una voce londinese ci informa che l’Inter ci sta provando seriamente per Adama Traore, esterno destro del Wolverhampton. Traore é un giocatore spagnolo cresciuto nella cantera del Barcellona con un fisico possente e che predilige molto la fase offensiva (adatto nel 352 di Conte).

Calciomercato Inter Traore : la valutazione

Traore ha 24 anni ed è esploso proprio quest’anno: in 43 partite ha segnato 6 goal e regalato 10 assist ai suoi compagni (numeri importanti per un terzino). La sua valutazione è di circa 35 milioni di euro e Marotta sembra che ci stia facendo più di un pensiero. Se l’Inter non dovesse raggiungere un accordo con la Fiorentina per Chiesa sicuramente andrebbe su Traore che potrebbe accettare la corte nerazzurra