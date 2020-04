L’idea di Marotta per la fascia destra

L’Inter è al lavoro per rinforzare la rosa, già ricca di talenti, in vista dell’estate. Il riscatto di Victor Moses non è affatto scontato. Nonostante il centrocampista nigeriano, arrivato come rinforzo nelle sessione di mercato invernale, sia riuscito a dimostrare il suo valore, la sua permanenza all’Inter non sembra essere certa. Beppe Marotta vorrebbe provare a portare alla corte di Antonio Conte un’alternativa più giovane ad Antonio Candreva. Il giocatore che risponde bene a questo identikit sembra essere Hector Bellerin.

Il dirigente nerazzurro è un grande estimatore dello spagnolo che ha più volte espresso la volontà di trasferirsi in Italia. L’Arsenal pensa a una possibile rivoluzione sul fronte mercato in estate e Bellerin davanti a un offerta giusta verrebbe ceduto. L’Inter aspetta il momento giusto per affondare il colpo e regalare a Conte un ottimo rinforzo per la corsia di destra.