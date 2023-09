Calciomercato Inter, un top vuole il rinnovo: punta a fare la differenza nel Derby

Mancano solamente tre giorni al primo Derby di Milano della stagione. Sarà importante vincere per non perdere autostima e questo i due allenatori lo sanno bene. Tra i protagonisti della sfida ci sarà senz’altro Mkhitaryan, giocatore a cui Inzaghi difficilmente rinuncia. L’armeno ha il contratto in scadenza nel 2024 ma la volontà è quella di rimanere in nerazzurro.

I numeri di Mkhitaryan all’Inter

Il centrocampista ha già 34 anni e la carta d’identità non pende a suo favore. Fare una grande stagione e soprattutto un grande Derby permetterà all’Inter di pensarci seriamente sul possibile rinnovo. Mkhitaryan ha collezionato 49 presenze e messo a referto 5 gol in tutte le competizioni nella passata stagione.