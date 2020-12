Inter, sacrificio Vecino per arrivare all’attaccante: scambio in vista

I nerazzurri potrebbero sacrificare il centrocampista per arrivare a Milik

Stasera Inter e Napoli si affronteranno in una sfida d’alta quota. La partita, però, potrebbe essere accompagnata anche da un vertice di mercato tra i due club. L’Inter continua a seguire il polacco Milik, attaccante in uscita dal Napoli. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, però, l’operazione è molto complessa. Il contratto di Milik scade il prossimo 30 giugno 2021 e il Napoli per la cessione chiede almeno 18 milioni di euro. Anche l’ingaggio del giocatore è un problema visto che vorrebbe una cifra che si avvicina ai 4,5 milioni di euro a stagione. La dirigenza nerazzurra sta riflettendo e sta valutando l’ipotesi di inserire nella trattativa il cartellino di Vecino. Il centrocampista piace al Napoli da tempo e potrebbe essere il giocatore che farebbe abbassare le pretese economiche del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis.