Calciomercato Inter, Vertonghen colpo a parametro zero

Calciomercato Inter Vertonghen | Antonio Conte cerca un difensore esperto mancino che possa far crescere ancora di più il giovane Bastoni. Godin è in partenza e non ha dato garanzie importanti in una difesa a 3 mentre Skriniar si trova meglio a destra (anche se si valuteranno anche le offerte che arriveranno per lo slovacco perchè anche lui è andato molto in difficoltà con il nuovo sistema difensivo). Kumbulla è in cima alla lista di Marotta che sta per chiudere la trattativa con l’Hellas Verona. Ma potrebbe arrivare anche un altro elemento in difesa.

Mercato Inter, trattativa con l’agente del belga

Secondo l’edizione oggi in edicola di Tuttusport la dirigenza nerazzurra vuole portare a Milano anche l’esperto belga Vertonghen. Il belga non vuole rinnovare con il Tottenham e sembra che abbia accettato la corte dell’Inter. Vertonghen porterebbe quella esperienza che è mancato in alcuni momenti e saprebbe muoversi egregiamente nella difesa a 3. Il giornale torinese ha svelato anche un retroscena: Lukaku è stato un elemento importante in questa trattativa. L’attaccante, quando ha saputo che il suo amico voleva una nuova avventura, lo ha convinto da subito ad accettare la proposta dell’Inter. Vertonghen vuole un triennale (il 24 aprile compie 33 anni) mentre Marotta gli ha offerto, al momento, un biennale con opzione per un altro anno.