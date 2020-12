Inter, nuova pretendente per Xhaka: scambio con Eriksen a rischio

Granit Xhaka è da tempo uno degli obbiettivo indoviduati dall’Inter per rinforzare il proprio centrocampo, la corsa al giocatore svizzero non è però semplice come sembrava.

Il rapporto tra l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta e il centrocampista Granit Xhaka non è mai stato rosa e fiori, la prova un anno fa quando l’allenatore tolse la fascia da capitano al centrocampista. Il centrocampista mal si adatta alla tipologia di gioco dell’allenatore, tra le accuse di Arteta anche la poca propensione al sacrificio di squadra. L’ultima espulsione per aver scatenato una rissa è solo l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso di quello che è sempre stato un rapporto traballante.

Sembrava potesse essere lo scambio perfetto, Christian Eriksen all’Arsenal e Granit Xhaka all’Inter. Poteva essere l’incastro perfetto per accontentare società, allenatori e giocatori, ma potrebbe non essere così. Oltre alla squadra enrazzurra infatti, come riportato da Todofichajes.com, pare ci sia l’Herta Berlino che solo un anno fa aveva praticamente chiuso per il giocatore che aveva annunciato la volontà di andare a Berlino. Le due società non trovarono l’accordo ma pare che i tedeschi stiano tornando alla carica per il centrocampista e completare un trasferimento saltato di poco un anno fa. L’Inter rischia quindi di essere beffata.