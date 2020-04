Calciomercato Inter, Zanetti: “Lautaro Martinez non si muove”

Calciomercato Inter Zanetti Lautaro Martinez | Javier Zanetti, ex capitano e ora Vicepresidente dell’Inter, é stato intervistato da Sky Sport. Tra tante domande non poteva mancare quella sul futuro di Lautaro Martinez che viene accostato ogni giorno al Barcellona e, da qualche tempo, anche alle big inglesi della Premier League.

Mercato Inter, la risposta del Vicepresidente neroazzurro

Ecco la risposta di Zanetti: “2 anni fa lo sapevamo che Lautaro era il miglior talento del campionato argentino e, anche grazie a Milito, siamo riusciti a portarlo a Milano. Ora è un patrimonio importante per noi ed è titolare nella nazionale Argentina ad appena 22 anni. Io lo vedo felice quando si allena con i compagni e spero possa restare a lungo con noi, mi fa sempre piacere parlare di lui perché ha avuto una crescita incredibile”.

La ripresa della Serie A

“La ripresa del campionato? Prima bisogna vedere quando questa situazione sarà sistemata, poi bisognerà stare attenti a non compromettere la prossima stagione”, ha proseguito l’ex capitano. “Non è semplice prendere una decisione, bisogna vedere tutte le carte sul tavolo”. “In Italia purtroppo – ha aggiunto – ci sono stati tanti morti e tante persone che lottano per vivere. Chi dovrà prendere decisioni importanti per il mondo del calcio dovrà stare attento, sono scelte delicate. Non è un interruttore che si accende e si spegne, bisogna anche percepire l’aspetto psicologico dei calciatori. Sono esseri umani con delle famiglie e bisogna tenerne conto”. “L’Inter cade e ha già la forza per rialzarsi sempre, questo ci contraddistingue. Fa parte del nostro Dna e lo viviamo in questa maniera”, ha sottolineato Zanetti. “L’Inter è anche responsabilità sociale, cerca sempre di capire come si può aiutare. Sono i valori che abbiamo e sono valori da trasmettere”.