Calhanoglu non rinnova, a sorpresa sul centrocampista turco piomba la Juventus pronta a portarlo a Torino già a gennaio.

Calhanoglu sempre più lontano dal Milan, il rinnovo non arriva e le pretendenti al turco aumentano. A sorpresa spunta la Juventus, come riporta Tuttosport i bianconeri sarebbero pronti a soffiare il turco al Milan già a gennaio, si parla di possibile scambio con Bernardeschi. Ma attenzione all’Inter, i nerazzurri potrebbero inserirsi tra Milan e Juventus per Calhanoglu, soprattutto se a gennaio riusciranno a cedere Eriksen, ormai separato in casa in nerazzurro.