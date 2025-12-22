Calciomercato Milan, si cerca un difensore: uno tra Disasi e Joe Gomez

Il calciomercato Milan si arricchisce di novità e i rossoneri sono alla ricerca anche di un difensore. Max Allegri non ha solo bisogno di un attaccante, anche perché se fosse per Allegri giocherebbero sempre Leao e Pulisic, ma in caso di assenza di uno dei due c’è necessità di una riserva all’altezza.

Calciomercato Milan, si valutano Disasi e Gomez

Al tecnico toscano serve per un difensore centrale, e nell’obiettivo di Igli Tare sono finiti Disasi e Joe Gomez. Il mercato inglese è quello preferito dai rossoneri. Axel Disasi sta iniziando a prendere quota come possibile rinforzo per il reparto difensivo già da diverse settimane. Il centrale francese gioca nel Chelsea, ma avendo poco spazio a disposizione è stato proposto dal suo agente ai dirigenti del Diavolo. La strategia è quella di ottenere un prestito gratuito, con una parte di ingaggio pagato. Questa la formula che il Milan sarebbe disposto a portare avanti per il francese, nel caso i Blues dovessero accettare, il giocatore arriva a gennaio.