Calciomercato Milan, si cerca un difensore: uno tra Disasi e Joe Gomez

Il calciomercato Milan si arricchisce di novità e i rossoneri sono alla ricerca anche di un difensore. Max Allegri non ha solo bisogno di un attaccante, anche perché se fosse per Allegri giocherebbero sempre Leao e Pulisic, ma in caso di assenza di uno dei due c’è necessità di una riserva all’altezza.
Calciomercato Milan, si valutano Disasi e Gomez
Al tecnico toscano serve per un difensore centrale, e nell’obiettivo di Igli Tare sono finiti Disasi e Joe Gomez. Il mercato inglese è quello preferito dai rossoneri. Axel Disasi sta iniziando a prendere quota come possibile rinforzo per il reparto difensivo già da diverse settimane. Il centrale francese gioca nel Chelsea, ma avendo poco spazio a disposizione è stato proposto dal suo agente ai dirigenti del Diavolo. La strategia è quella di ottenere un prestito gratuito, con una parte di ingaggio pagato. Questa la formula che il Milan sarebbe disposto a portare avanti per il francese, nel caso i Blues dovessero accettare, il giocatore arriva a gennaio.
L’altro centrale in lista, gioca sempre in Premier, è Joe Gomez del Liverpool. Il giocatore, già cercato in estate, poi sfumato all’ultimo giorno, torna in auge. Sembra che i Reds abbiano intenzione di lasciarlo andare perché hanno già una valida alternativa per la difesa. Il Milan dovrà capire prima quale formula ha intenzione di attuare il Liverpool, poi si deciderà.