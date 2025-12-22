Calciomercato Lazio, obiettivo corsie laterali: spuntano due nomi

Il calciomercato Lazio è pronto a tornare in corsa a gennaio. La dirigenza biancoceleste sta lavorando senza sosta per capire come muoversi per portare in rosa gli innesti giusti per far lavorare meglio Maurizio Sarri. A Formello si lavora anche per rinforzare le fasce.

Calciomercato Lazio, spuntano Calabria e Anton Gaaei

Alla Lazio si preparano ad una vera e propria rivoluzione sulle corsie laterali, soprattutto in difesa. Non sarà un cambiamento immediato, ma inizierà a gennaio per essere poi completato nella sessione estiva. La porzione della rosa dedicata ai terzini va rivista e rinforzata. In attesa di capire cosa fare con i giocatori già in rosa, ma con il contratto in scadenza, si ci guarda intorno.

Per le novità, sulla destra, il nome che si piazza in pole sulla lista della dirigenza è quello di Anton Gaaei dell’Ajax, profilo seguito già in passato. Ma si sono intensificate anche le voci legate a Davide Calabria, ex capitano del Milan e oggi in forza al Panathinaikos, che sarebbe stato offerto dai suoi agenti ai biancocelesti come possibile occasione di mercato di gennaio.