Il calciomercato Roma dovrà regalare a Gianpiero Gasperini i rinforzi necessari per completare la rosa e affrontare la seconda parte della stagione. Il tecnico si attende novità dal mercato. Intanto l’ex Atalanta ha dato l’ok per Raspadori, la società si muove per lo sprint finale sull’attaccante dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Roma, arriva Raspadori

Il tecnico di Grugliasco ha bisogno di rinforzi e spera di vedere migliorare la rosa già nei primi giorni di gennaio. Sul taccuino di Frederic Massara ci sono due nomi richiesti proprio dal mister. Durante le festività natalizie al quartier generale di Trigoria inizierà lo sprint per portare Giacomo Raspadori in capitale.

Raspadori, passato dal Napoli all’Atletico Madrid la scorsa estate per 22 milioni più bonus, cercava più spazio. Neanche in Spagna ha trovato modo di esprimersi e adesso cerca riscatto. La Roma del Gasp potrebbe essere la decisione migliore per l’attaccante. La formula pensata per l’ex Sassuolo è il prestito di sei mesi, restano da definire i dettagli. L’idea è legare il riscatto a presenze, soluzione più praticabile rispetto al traguardo Champions. Se dovesse trovarsi l’intesa giusta, l’affare decollerà già nelle prossime settimane.

L’altro nome in lista, presente oramai da mesi, è Joshua Zirkzee. La Roma ci sta lavorando, ma trattativa e tempi restano lunghi, così come anche la fila per il giocatore. Inoltre dovrebbe trovarsi la giusta intesa tra giocatore e società. La pista più semplice e veloce resta Raspadori.