Il calciomercato estivo potrebbe regalare uno scontro interessante tra Juve e Milan. Le due società italiane sono interessate a Robert Lewandowski. L’attaccante polacco, ex pallone d’oro, è in uscita dal Barcellona, contratto in scadenza. Le due italiane potrebbero approfittarne per provare a portare nel proprio organico un attaccante di gran portata e d’esperienza.

Calciomercato, Juve e Milan pronte e duellare per l’ex pallone d’oro

Robert Lewandowski ha 37 anni, ma ancora tanta voglia di mettersi in gioco e fare tanti gol. La Juve e il Milan non hanno intenzione di lasciarlo scappare e stanno provano già ad avere primi contatti per convincere il giocatore all’esperienza in Serie A Tim. Il futuro dell’ex Bayern Monaco al Barcellona resta in bilico, mentre il presidente Joan Laporta ha già ipotizzato l’acquisto di Harry Kane come eventuale sostituto.

Il Barcellona non ha messo alla porta l’attaccante, la decisione spetta a lui. Ma considerando il cambio generazionale e il numero folto di attaccanti in rosa e l’arrivo di Kane, lo spazio per Robert potrebbe diventare sempre meno, per questo le due squadre italiane sono pronte a fare il passo. In una intervista nei giorni scorsi, il polacco, riguardo al futuro, ha dichiarato: “Sinceramente oggi non c’è niente da dire. E sono sincero, eh. L’obiettivo è arrivare a fine stagione col maggior numero possibile di vittorie, gol e titoli, poi vedremo. Non ci penso e non ho deciso, al momento non è una priorità”.