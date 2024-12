Calciomercato Juve, Hancko si allontana l Colpo rimandato a giugno?

Si complica la trattativa tra i bianconeri e il Feyernoord per il difensore slovacco. Nonostante la volontà del 27enne di andare a Torino, il club olandese – come riportato da Gianlucadimarzio.com – non vuole privarsi di uno dei suoi titolari a stagione in corso.

Juve – Hancko, trattativa sospesa?

Quindi, per le scelte della dirigenza del club, il calciatore dovrebbe rimanere in Olanda almeno fino alla prossima estate, ma non è chiaro se la Juve abbia la pazienza di aspettare la prossima stagione per l’acquisto del difensore.

Per adesso quindi l’operazione sembra essere in stand-by, ma ulteriori risvolti potrebbe sbloccarla, considerata soprattutto la voglia di Hancko di passare in bianconero. Non resta dunque che aspettare le prossime settimana per capire quali saranno le mosse della Juve.