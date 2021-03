Calciomercato Juve, in sei rischiano la conferma: Wojciech Szczesny, Alex Sandro, Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot e Merih Demiral.

Il dolorosissimo ko interno della Juventus contro il Benevento, capace di imporsi per 1-0 all’Allianz Stadium, ha messo in luce tutte le fragilità di una squadra sulla carta fortissima ma che stenta ad esprimere un gioco corale degno del dominio mostrato negli ultimi 9 anni. La Juve non è bella e ciò è sotto gli occhi di tutti. Quello che sorprende, oltre all’assenza del gioco e l’approccio sbagliato, è la mollezza d’animo. Anche i migliori possono commettere errori grossolani, come il pallone di Arthur regalato al Benevento in occasione del goal, ma l’importante è non perdere mai la fiducia.

Proprio per questo, in estate ci potrebbe essere una vera e propria rivoluzione nelle fila della squadra bianconera.

Wojciech Szczesny – Il portiere polacco nelle prossime settimane dovrà convivere con le voci sempre più frequenti del possibile approdo alla Juventus di Gigio Donnarumma. Il portiere azzurro non ha ancora rinnovato con il Milan e non è da escludere il possibile arrivo a Torino.

Alex Sandro – Il terzino brasiliano è l’indiziato numero uno per far posto all’arrivo di Robin Gosens. Dopo l’addio di Allegri, il mancino carioca ha avuto parecchi passaggi a vuoto. Colpa soprattutto dei ripetuti e sfortunati infortuni. Nelle ultime due stagioni sono stati ben cinque gli stop che lo hanno lasciato ai box per oltre 130 giorni, costringendolo a saltare in tutto 24 partite.

Merih Demiral e Rodrigo Bentancur – La Juventus potrebbe valutare la cessione di Merih Demiral durante il prossimo calciomercato estivo: il centrale turco avrebbe chiesto alla società maggiori garanzie di impiego e allo stesso tempo alcune prestazioni discutibili (in particolar modo contro la Lazio e il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League) avrebbero portato la Juventus a maturare questa decisione. La società bianconera sta valutando inoltre la possibilità di privarsi di Bentancur. L’ombra di Locatelli e le prestazioni al di sotto delle aspettative hanno spinto Fabio Paratici a togliere Rodrigo dalla lista degli incedibili.

Aaron Ramsey e Adrien Rabiot – Il fantasista gallese e il talento francese sono le ombre dei calciatori che avevamo visto rispettivamente all’Arsenal e al PSG. Il trequartista classe 1990, con contratto in scadenza nel 2023, piace a West Ham e Liverpool. Discorso diverso va fatto su Rabiot che, sebbene non ha mostrato lo stesso rendimento delle stagioni precedenti, potrebbe restare grazie alla continuità che sta mostrando nelle ultime uscite.