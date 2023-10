La prossima estate Alex Sandro lascerà la Juventus. Il club bianconero ha deciso di non rinnovare il brasiliano per il calo di rendimento negli ultimi anni e per la mole di infortuni avuti soprattutto negli ultimi mesi. Il d.t. Cristiano Giuntoli e il ds Giovanni Manna hanno già inserito nella propria lista due difensori che potrebbero fare al caso di Allegri per rinforzare la rosa della prossima stagione.

Nel mirino due difensori a zero

Tiago Djalò e Mario Hermoso possono rappresentare le classiche occasioni di mercato da non farsi sfuggire. Il portoghese è ancora alle prese con la riabilitazione post intervento ai legamenti del ginocchio e se mostrerà un’ottima integrità fisica Giuntoli proverà a portarlo a Torino. Lo spagnolo, invece, convince di meno la Vecchia Signora ma resta comunque nel mirino. Entrambi si libereranno a zero il prossimo giugno e saranno liberi di accasarsi in un altro club.