Secondo quanto riportato da diversi media italiani e inglesi, la Juventus è interessata all’acquisto di Marc Cucurella dal Chelsea. Il terzino spagnolo, classe 1998, è arrivato ai Blues nell’estate del 2022 per 62 milioni di euro, ma non è riuscito a trovare spazio con l’arrivo di Pochettino sulla panchina del club londinese.

Calciomercato Juventus, Cucurella che occasione!

La Juventus, che sta cercando un nuovo terzino sinistro per sostituire Alex Sandro, vede in Cucurella un profilo ideale per il suo gioco. Il giocatore spagnolo è infatti un terzino moderno, dotato di buona tecnica e di un’ottima capacità di corsa. Inoltre, Cucurella è un giocatore versatile, che può giocare anche a destra o in posizione più avanzata. Le trattative tra bianconeri e Chelsea sono ancora in fase iniziale, ma la Vecchia Signora è fiduciosa di poter intavolare una trattativa.